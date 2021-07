Ralph & Russo è salvo: lo acquisisce Retail Ecommerce Ventures

Ralph & Russo è salvo. La società USA di investimenti Retail Ecommerce Ventures (REV) ha acquisito il brand e le risorse dell’azienda britannica, 3 mesi dopo il suo ingresso in amministrazione controllata. Non si conosce il valore dell’operazione. I due fondatori del marchio, Tamara Ralph e Michael Russo, non dovrebbero avere ruoli nella futura organizzazione aziendale.

Ralph & Russo è salvo

Retail Ecommerce Ventures (REV) e un veicolo finanziario creato da Tai Lopez e Alex Mehr. Ralph & Russo, fondato nel 2010, nel 2019 era stato valutato circa 175 milioni di sterline. Poi, però, è entrato in una fase di costante declino culminata nella crisi finanziaria fatale scatenata dalla pandemia che ha azzerato eventi di gala e cerimonie, settore nel quale il brand è specializzato. Infatti, Ralph & Russo è noto per aver disegnato l’abito di fidanzamento (valore: 56.000 sterline) della duchessa del Sussex: Meghan Markle. Non solo: tra i clienti ci sono anche Beyonce, Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. Secondo Sky News la spesa media dei suoi clienti è di circa 50.000 sterline.

In attesa di conferma

L’acquisizione è in attesa di comunicazione ufficiale. Business of Fashion, però, scrive di averne avuto conferma da parte di un rappresentante di Quantuma Advisory. In altre parole, la società di consulenza che, con Begbies Traynor, ha assunto il ruolo di gestore della griffe dall’ingresso in amministrazione controllata. (mv)

Leggi anche: