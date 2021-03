Ruffini cede il 3,2% di Moncler e raccoglie 400 milioni di euro

Il 9 marzo Ruffini Partecipazioni ha ceduto 8,2 milioni di azioni ordinarie di Moncler. Grazie all’operazione, la società finanziaria di Remo Ruffini raccoglie 400 milioni di euro circa dal mercato azionario. La quota ceduta rappresenta il 3,2 per cento di Moncler. In questo modo a Ruffini rimane il 24,2% del capitale “fully diluted” (cioè quello che tiene conto anche della conversione dei titoli convertibili) della griffe.

Raccoglie 400 milioni

Il regolamento dell’operazione è previsto per il 12 marzo. La cessione del pacchetto azionario è avvenuta, spiega con una nota la società, con procedura di “accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali”. È un passaggio previsto nel processo di aggregazione in seno a Moncler di Sportswear Company, cioè l’azienda titolare del brand Stone Island. Ruffini Partecipazioni, che ha venduto ogni azione a 48,8 euro, ha sottoscritto “in linea con la prassi di mercato l’impegno a non disporre di ulteriori azioni di Moncler per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’offerta”.

