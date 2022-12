Versace ottiene un prestito da 450 milioni, scrive MFF

Versace ottiene un prestito da 450 milioni di euro da un pool di tre banche che partecipano al term loan in quote paritarie. Secondo MFF, che dà la notizia in anticipo, il marchio del gruppo Capri Holdings intende sfruttare il term loan a tre anni “per ottimizzare la struttura di capitale, aggiustando la curva delle scadenze della casa di moda italiana”.

Versace ottiene un prestito da 450 milioni

Secondo MFF sono tre le banche, dicevamo, che contribuiscono in forma paritaria al prestito a Versace: BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e Unicredit. La linea di credito da 450 milioni risulta garantita da Capri Holdings, nonché strutturata nella forma del club deal, “ovvero senza ricorrere a sindacazione”. Ora che dalla stampa trapelano le anticipazioni, si attendono le comunicazioni formali alla Borsa per comprendere come sarà impiegato il capitale erogato. Nell’ultimo esercizio fiscale Versace ha superato la soglia del miliardo di fatturato (+52,8%), con utile operativo in crescita a 185 milioni di dollari (dai 21 del bilancio precedente). Più di recente John Idol, CEO di Capri Holdings, ha annunciato che lo sviluppo del marchio sarà nella pelletteria. Vedremo i prossimi capitoli.

Foto dai social

Leggi anche: