AdC offre 2 borse di studio per il master in Diritto dell’Ambiente

Acque del Chiampo (AdC) sostiene la formazione di nuovi esperti nel settore dell’ambiente. La società vicentina, che gestisce il servizio idrico integrato in 10 comuni della Valle del Chiampo, ha attivato una convenzione con l’università Ca’ Foscari di Venezia per il master in Diritto dell’Ambiente. Acque del Chiampo sosterrà economicamente gli studi dei giovani residenti nei Comuni serviti dalla società.

Master in Diritto dell’Ambiente

AdC sostiene con 2 borse di studio da 3.800 euro ciascuna i giovani residenti nei 10 Comuni soci della partecipata che sceglieranno di iscriversi al master. La possibilità di richiedere l’ammissione al corso terminerà il 18 gennaio 2021. “Il master punta a formare esperti in tematiche giuridico-ambientali oggi che il diritto dell’ambiente viene sempre più percepito anche come un diritto delle opportunità” spiega l’avvocato Roberta Agnoletto, coordinatrice didattica del corso.

Il commento

“La collaborazione fra il territorio e il mondo universitario è una priorità per la nostra amministrazione – commenta il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua -. In questo caso otteniamo un investimento sui nostri giovani, che così formati possono essere un’importante risorsa per le aziende presenti in tutto l’Ovest Vicentino”. (art)

