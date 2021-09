Francia, Hermès con School of Know How forma i giovani pellettieri

Un centro di formazione per giovani pellettieri. Lo aprirà il prossimo autunno Hermès, con lo scopo di preservare il proprio know-how e diffonderlo a nuovi lavoratori. L’istituto ha ricevuto il via libera dal Ministero francese dell’Educazione e permetterà a chi frequenta i corsi di ottenere il diploma statale in pelletteria.

La formazione per giovani pellettieri

Hermès aprirà il prossimo autunno la School of Know How. Come riporta fashionnetwork.com, quello predisposto dalla maison francese è un vero e proprio centro di formazione per la pelletteria. Nasce con lo scopo di preservare e trasmettere il proprio patrimonio artigianale. Il modo più immediato per far fronte alla carenza di manodopera specializzata che il settore conosce da tempo, così come altri comparti della filiera. L’istituto di Hermès ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione, un passaggio che consente agli studenti di ottenere al termine del percorso un diploma in pelletteria valido a livello nazionale. Il percorso di studi del nuovo istituto durerà 18 mesi.

Alimentare la produzione

Attualmente Hermès ha già sviluppato un programma di formazione interno, che svolge nello stabilimento produttivo di Fitilieu nell’Isère. E in futuro, come riporta ancora fashionnetwork.com, la maison prevede di dotare tutti i poli di pelletteria del gruppo in Francia delle proprie scuole“. Hermès ha lanciato il percorso di formazione interna a partire dal 2011 per fronteggiare la necessità di avere nuovi artigiani data la domanda crescente di articoli in pelle. (art)

Foto da Hermès

