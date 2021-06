Hermès inaugura una pelletteria a Montereau e assume 140 addetti

Hermès inaugura una pelletteria a Montereau. Il nuovo sito produttivo, aperto l’11 giugno, affianca una conceria già in attività nello stesso dipartimento di Seine-et-Marne. La pelletteria darà lavoro a 260 persone. I candidati non devono necessariamente avere esperienze pregresse nel settore: Hermès è pronto a fornire formazione ad hoc. Attualmente sono 120 gli addetti già al lavoro.

Hermès inaugura una pelletteria a Montereau

Venerdì 11 giugno Hermès ha inaugurato il nuovo sito, che rappresenta il suo 18esimo atelier. La pelletteria, dicevamo, sorge nel comune di Montereau, dove la griffe possiede già un altro sito produttivo. Quest’ultimo, Tannerie de Montereau, ha aperto nel 1996 e impiega circa 670 persone. “Il progetto Montereau è coerente con le ambizioni della maison per lo sviluppo sostenibile”, spiega la griffe, che per il nuovo laboratorio recupera un sito dismesso di 7,2 ettari. Hermès ha inoltre piantumato più di 200 alberi e migliaia di arbusti, contribuendo ad un completo re-inverdimento del sito per creare uno spazio verde dedicato ai dipendenti. Per gestire i consumi energetici, il sito è dotato di 250 metri quadrati di pannelli solari ibridi ed è interamente illuminata da luci a LED. Nel nuovo stabilimento trova posto anche una mensa.

Impegno nelle assunzioni

Attualmente il nuovo laboratorio dà lavoro già a 120 addetti. Circa cinquanta candidati stanno seguendo corsi di formazione. Hermès ha infatti aperto le candidature a chiunque, anche a chi non aveva mai preso in mano ago e filo prima di adesso. La griffe ha elaborato una strategia di formazione ad hoc in collaborazione con il centro per l’impiego (Pôle emploi), il servizio di educazione degli adulti Greta e il liceo Flora Tristan di Montereau. A pieno regime il nuovo stabilimento occuperà 260 persone. Una boccata d’ossigeno per un territorio che durante la pandemia ha visto salire il tasso di disoccupazione al 25%. (art)

Leggi anche: