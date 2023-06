Intreccincantiere numero 9: ecco i vincitori del concorso creativo

Una sfida “a colpi di intrecciati”. Si è conclusa Intreccincantiere numero 9, il concorso per giovani designer ideato da Manifattura di Domodossola, realizzato in collaborazione con Lineapelle e il Gruppo Banco BPM. Come ogni anno, studenti under 30 provenienti da scuole di moda e design di tutto il mondo sono chiamati a realizzare manufatti utilizzando appunto l’intreccio, sapiente tecnica tanto cara all’azienda piemontese. Obiettivo della competizione? “Realizzare un prodotto accattivante e innovativo con i prodotti dell’azienda della famiglia Polli”, come spiega in una nota Manifattura di Domodossola che ha da poco celebrato i suoi 110 anni di attività.

Intreccincantiere numero 9

Intreccincantiere numero 9 ha rafforzato la recente collaborazione dell’azienda con la Casa Museo Bagatti Valsecchi nel cuore di Milano. I prototipi dei concorrenti dovevano infatti ispirarsi allo storico edificio. Un tema non facile che ha messo a dura prova i giovani talenti. “La partnership tra moda e arte si è così consolidata in Intreccincantiere 9 dando la possibilità agli studenti di liberare tutta la loro creatività”, ha spiegato l’azienda in una nota. Ed è proprio presso lo stesso Museo che a ottobre si terrà la premiazione finale. Un’occasione per festeggiare i vincitori e per celebrare i 110 anni di Manifattura di Domodossola.

I vincitori

Il Premio per la sezione Interior Design l’ha vinto da Ludovica Veneziano (Accademia Euromediterranea Harim, Catania). Per la Calzatura la vincitrice è stata Alessia De Mattia (Accademia IUAD, Napoli). Nell’Abbigliamento il primo premio è andato a Jiei Nomoto (Tokyo Mode Gakuen, Tokyo). Per la sezione Pelletteria hanno trionfato Viviana Buhne e Margherita de Gregorio (Accademia IUAD, Napoli).

La giuria

Ogni edizione una giuria d’eccezione visiona e giudica i manufatti dei concorrenti. Quest’anno le creazioni sono state esposte il 7 e l’8 giugno presso lo Spazio Lineapelle a Milano. I giudici erano: Lucilla Agosti (attrice e conduttrice), Mauro Galligari (fashion entrepreneur), Susanna Grigorian (fashion e cool hunter), Carlos Osman (fashion designer e consulente). Con loro, Letizia Schätzinger (giornalista e stylist), Andrea Amadei (sommelier e autore radiofonico e televisivo), Camilla Bagatti Valsecchi (presidente della Fondazione Bagatti Valsecchi), Alon Siman Tov (fashion designer e consulente), Beatrice Spediacci (autrice, giornalista e conduttrice), Mario Cavallaro (stylist e fashion art director) e Arman Avetikyan (fashion designer).

Leggi anche: