Lineapelle goes to London: progetto con College of Fashion | UAL

Un nuovo progetto formativo per Lineapelle. Coinvolge circa 50 studenti con “l’obiettivo di promuovere l’eccellenza della pelle e della sua natura circolare e sostenibile”. Studenti che frequentano un istituto di altissimo profilo e internazionale. In altre parole, il London College of Fashion | UAL.

Il progetto con London College of Fashion | UAL

“Il progetto sviluppato da Lineapelle in partnership con il London College of Fashion | UAL – si legge in una nota congiunta -, coinvolge i corsi BA (Hons) Cordwainers Footwear: Product Design and Innovation e BA (Hons) Cordwainers Fashion Bags and Accessories: Product Design and Innovation”. Il percorso formativo degli studenti coinvolti “è finalizzato alla partecipazione a un contest che si pone due obiettivi ben precisi. Primo: fargli scoprire le caratteristiche a 360 gradi del “materiale pelle”. Secondo: incoraggiare l’uso della pelle nello sviluppo dei loro progetti creativi, realizzando prototipi che dovranno essere innovativi e sostenibili”. Non solo. “Particolare attenzione sarà riservata ai progetti che avranno saputo interpretare le nuove esigenze del consumatore finale. Per esempio: dell’ambiente e dell’etica di prodotto; riferimento ai cambiamenti climatici; prodotti in grado di soddisfare le nuove esigenze di consumo emerse a causa della pandemia”.

Prototipi e vincitori

Gli studenti realizzeranno “una collezione ispirata ai trend stilistici della stagione Autunno/Inverno 2021/22. Le pelli saranno fornite da Lineapelle e potranno essere utilizzate anche in combinazione con altri materiali naturali”. Ma, attenzione: “Non è ammesso l’utilizzo di alcun materiale che imiti la pelle”. Il progetto “ha previsto una serie di workshop preparatori svolti online da Lineapelle Training”. I prototipi degli studenti saranno valutati “al termine del progetto formativo (febbraio 2021)”. Quelli “scelti passeranno alla fase successiva: quella dell’ottimizzazione del prodotto, in termini di materiali e manifattura. Entro l’estate 2021 saranno decretati i vincitori: uno per la calzatura e uno per la pelletteria”. Ovviamente, c’è un premio per i vincitori: “Un tour in Italia per visitare concerie e aziende manifatturiere”.

