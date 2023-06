L’invenzione della forma, progetto per studenti da tutto il mondo

Sono arrivati da tutto il mondo, dall’Iran alla Cina passando per Vietnam, Russia e Italia. In tutto 14 giovani, per conoscere e sviluppare idee sul distretto della scarpa di San Mauro Pascoli. Sono gli studenti dell’Università di Bologna campus di Rimini del corso di laurea magistrale in Fashion Studies. I ragazzi (in foto) hanno preso parte al progetto ‘L’invenzione della forma’ realizzato in collaborazione con Sammauroindustria e la scuola del Cercal.

Da tutto il mondo

“L’85% degli studenti del nostro corso arriva oltreconfine. Per la prima volta si sono confrontati direttamente con le realtà produttive – spiega Ines Tolic dell’ateneo bolognese, coordinatrice del progetto –. Tutti loro infatti conoscevano prodotti e marchi delle imprese calzaturiere di San Mauro, nessuno sapeva del territorio laddove venivano realizzati. Noi gli abbiamo fatto conoscere le realtà produttive nel contesto del distretto: abbiamo visitato la Gianvito Rossi, così come la scuola del Cercal”. “Il distretto di San Mauro ha una peculiarità che lo caratterizza: lo stretto collegamento imprese e territorio – precisa Gianpaolo Proni, sempre dell’Università bolognese – Questa è una delle condizioni dello sviluppo dell’artigianato, che si fa industriale e non rescinde i legami delle sue origini. Anzi, tra forza da esse”.

Dal progetto ai territori

Gli studenti, dopo la visita nel territorio, hanno lavorato in coppia e presentato 7 progetti incentrati sul distretto calzaturiero e su come farlo conoscere in un’ottica globale. Rebecca Mariotti di Siena ha anche deciso di dedicare la sua tesi di laurea alla figura di Sergio Rossi. Sarà presentata il 27 ottobre, quando a San Mauro si terrà il convegno internazionale sulla figura del grande stilista scomparso tre anni fa. Lo organizza Sammauroindustria, associazione che sempre a Sergio Rossi dedica la 23ma edizione di “Un Talento per la Scarpa!, concorso internazionale per giovani stilisti la cui partecipazione è stata prorogata al 15 settembre 2023. (ff)

Leggi anche: