Fame di addetti: Alta Scuola di Pelletteria apre a Bagno a Ripoli

Il distretto della moda di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, si arricchisce di un nuovo polo formativo. L’Alta Scuola di Pelletteria Italiana inaugurerà a settembre una sede nei locali della ex scuola primaria di Croce a Varliano. Dopo l’apertura di Fendi, che si è aggiunta ai già numerosi siti produttivi dell’alta moda, la richiesta di nuovi addetti nel settore si è fatta sempre più forte e la formazione è diventata un’urgenza. La proposta di ospitare a Bagno a Ripoli l’Alta Scuola è partita da un’iniziativa del Comune, proprietario dell’immobile e dal 2007 socio dell’istituto di formazione, che conta già due sedi a Scandicci e a Pontassieve.

Alta Scuola di Pelletteria apre a Bagno a Ripoli

“Aspiranti modellisti e pellettieri da settembre faranno lezione nelle aule che fino a poco tempo fa ospitavano i bambini dell’infanzia e della primaria”, spiega una nota del Comune. L’insediamento dell’Alta Scuola a Bagno a Ripoli, realizzato anche grazie al supporto di partner del territorio, rappresenta “una risposta fondamentale alla crescita esponenziale, sul nostro territorio, del settore moda grazie all’approdo e allo sviluppo delle principali maison internazionali”. Una crescita che ha favorito anche “tante aziende locali e dell’indotto con migliaia di posti di lavoro, e che necessitava di un nuovo polo formativo per qualificare manodopera e professionalità d’eccellenza”, ha dichiarato il sindaco Francesco Casini.

Anche maglieria e abbigliamento

“Questo nuovo progetto si rivolge a giovani (e non) che hanno il desiderio di entrare nel mondo del lavoro in un settore altamente professionalizzante – commenta Franco Baccani, presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana (a destra nella foto, insieme al sindaco Casini) -. Il buon esempio del Comune di Bagno a Ripoli e la missione che la scuola ha sul territorio come acceleratore, rappresentano il modo corretto di fare politiche sociali e attive del lavoro. Puntiamo a partire a settembre. Tra le novità in cantiere, la realtà formativa di Bagno a Ripoli avrà in più, rispetto ai corsi proposti presso le altre sedi dell’Alta Scuola, un corso di formazione incentrato su alta maglieria e abbigliamento”.

