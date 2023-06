Fermo, corsi per orlatici e addetti montaggio: 50% da assumere

Due corsi, 50% assumere. Se mancano le orlatrici, il distretto fermano corre ai ripari. Dieci calzaturifici si uniscono sotto l’ombrello di Confindustria Fermo, che organizza due corsi di formazione. Uno per orlatrici e l’altro per addetti al montaggio e finissaggio. Partiranno a settembre. La metà dei partecipanti (col presupposto di aver frequentato almeno il 75% delle lezioni) verrà assunto o a tempo indeterminato o almeno per 24 mesi. “Le orlatrici sono una delle figure cardine del sistema. Formarle garantendo un contratto è la strada giusta per favorire quel ricambio generazionale da troppo tempo mancante”, afferma Fabrizio Luciani, presidente Confindustria Fermo.

50% da assumere

Shoto, Zengarini e Alberto Fasciani. E ancora: Vittorio Virgili, Lemargo e Gallucci. Insieme a Gnv, Heros, Portland’s e Lorenzi. Sono le dieci aziende che hanno unito le forze. E che grazie a SIF, la società di servizi di Confindustria Fermo, hanno messo in piedi i due corsi di formazione. Uno per 15 orlatrici e l’altro per 15 addetti al montaggio e finissaggio. Ogni corso, rivolto a disoccupati e inoccupati, dura 600 ore, di cui 240 di stage. Si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 nella sede della 3AND a Porto Sant’Elpidio. I corsi sono completamente gratuiti e per il periodo di stage è previsto un rimborso forfettario di 400 euro. Sono due corsi a occupazione garantita. Il bando della Regione Marche, che finanzia i corsi con i fondi europei, prevede che almeno il 50% dei partecipanti venga assunto dalle aziende aderenti con contratto a tempo indeterminato o di ameno 24 mesi. L’unica requisito formale necessario, dicevamo, è l’aver seguito almeno il 75% delle lezioni. Le iscrizioni scadono il 13 luglio.

“Orlatrici figura cardine della filiera”

Se le domande saranno più di 15 per ogni corso, ci sarà una prova di selezione nella sede di Confindustria Fermo il 18 luglio. Le lezioni inizieranno entro settembre. “L’alta qualità della produzione che ci caratterizza va mantenuta. Le orlatrici sono una delle figure cardine del sistema – conclude il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani –. Formarle garantendo un contratto è la strada giusta per favorire quel ricambio generazionale da troppo tempo mancante”. (mv)

