Lucca, corso post diploma (gratis) per 25 addetti del calzaturiero

Un percorso gratuito per formare 25 addetti del calzaturiero. Per 25 neo-diplomati si apre questa possibilità grazie all’intesa siglata dal Comune di Capannori (Lucca) e la Rete di Impresa Tuscany 4 Shoes. Con i due partner collaborano CNA Lucca, MITA Academy e Istituto Tecnico Superiore Moda di Scandicci. Il corso partirà dall’anno didattico 2021-2022 presso il Polo tecnologico di Segromigno, nel cuore del distretto della calzatura lucchese. Danno il proprio contributo all’iniziativa l’istituto Majorana-Benedetti e diverse imprese.

Il corso per 25 addetti del calzaturiero

Il percorso si chiama “Tecnico superiore di processo prodotto comunicazione e marketing per il settore calzature – GIFT”. L’acronimo “GIFT” sta per “Green Innovation Footwear in Tuscany”. Le lezioni intendono formare un profilo evoluto di modellista e prototipista. Si prevedono focus specifici sulla sostenibilità, sull’innovazione, sulla digitalizzazione e sul marketing. Il corso sarà presentato ufficialmente entro luglio, quando saranno anche rese note le modalità di partecipazione alla preselezione.

Il rilancio di Segromigno

“Abbiamo accolto con piacere la proposta di realizzare un corso per il calzaturiero”, sostiene la direttrice di Mita Accademy, Antonella Vitiello. “Una delle principali esigenze che il sistema dei calzaturifici ha manifestato è lavorare sulla crescita delle risorse umane – aggiunge il sindaco di Capannori, Luca Menesini –, per qualificare ulteriormente e rendere più competitivo questo fondamentale settore dell’economia locale”.

L’intesa

L’intesa per il corso è arrivata durante un incontro presso il Comune di Capannori. Vi hanno partecipato il sindaco e la direttrice di MITA Academy. Con loro c’erano il presidente di CNA Lucca, Andrea Giannecchini e la consigliera delegata Lia Miccichè. In rappresentanza della Rete di Impresa delle Calzature, infine, erano presenti Roberto Lenci e Pietro Angelini.

