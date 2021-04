Scandicci, 12 borse di studio per l’Alta Scuola di Pelletteria

Il futuro a portata di mano. C’è tempo fino al 2 maggio per iscriversi al corso base dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana di Scandicci. In palio c’è la possibilità di accedere alle 12 borse di studio della Fondazione CR Firenze. Destinatari del percorso formativo sono i maggiorenni in cerca di prima occupazione. Non solo: anche inoccupati, disoccupati, in mobilità dotati di abilità e predisposizione per il lavoro manuale. Le lezioni sono in calendario dal 10 maggio al 22 giugno per un totale di 248 ore di laboratorio.

12 borse di studio

La Fondazione CR Firenze mette a disposizione di ogni partecipante una borsa di studio di 1.550 euro ad abbattimento di circa la metà del costo del corso. L’iniziativa è stata lanciata per favorire l’inserimento professionale di inoccupati e disoccupati attraverso la formazione professionale nel settore pelletteria. “Formare professionalità qualificate è una ricchezza non solo per chi segue i corsi ma anche per il territorio – ha dichiarato Franco Baccani, presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria -. Ed è dalla formazione che dovrebbe partire il rilancio economico del settore”.

Il corso

Il corso fornisce conoscenze e competenze sull’utilizzo dei materiali, degli arnesi e dei macchinari per la lavorazione in pelletteria. Permette, inoltre, di acquisire le conoscenze e le competenze per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione, fino alla costruzione completa di un prototipo. La metodologia didattica prevede spiegazioni e dimostrazioni pratiche seguite da esercitazioni singole e in gruppi di lavoro.

Per iscriversi

La domanda di iscrizione, corredata da curriculum vitae, va presentata via mail a segreteria@altascuolapelletteria.it entro il 2 maggio. La selezione è prevista il 5 maggio alle ore 9 presso i locali della Scuola a Scandicci. (mvg)

Foto da Facebook

Leggi anche: