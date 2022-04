SSIP, la Leather Update ci parla di zeoliti e formazione

Un caso di studio e un’occasione di studio. Torna, come ogni settimana, la Leather Update di SSIP, la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti. Il caso di studio è quello relativo alle zeoliti. L’occasione di studio, invece, è un modo per circostanziare nell’ambito della formazione un’attività che ha visto protagonista Giovanni Brugnoli (vicepresidente Confindustria con delega al Capitale Umano).

Il caso di studio delle zeoliti

L’incipit del caso di studio proposto da SSIP è questo. “Disporre del maggior numero possibile di informazioni sulle particelle di un composto chimico in polvere, consente di prevedere al meglio le prestazioni del materiale. I minerali sono composti in prevalenza da silicati e non silicati. Quelli più abbondanti in natura sono i silicati con una presenza del 92%. Sono classificati in: nesosilicati, sorosilicati, ciclosilicati, inosilicati, fillosilicati e tectosilicati. I fillosilicati e i tectosilicati sono tra quelli più diffusi e rilevanti. Le zeoliti nello specifico appartengono ai tectosilicati”. Tutto il resto dell’analisi lo trovate cliccando qui.

L’occasione di studio

“Continuo il mio roadshow negli ITS del Paese – dice Giovanni Brugnoli – perché è una sfida per l’intera Italia. Puntare sul settore formativo è costruire il futuro, gli ITS sono il luogo dove il talento incontra l’occasione. Nei prossimi anni dobbiamo fare di più”. Del resto, “in Germania gli studenti che scelgono questa strada sono circa 800.000, in Italia circa 19.000”. Brugnoli ha pronunciato queste parole visitando la sede di SSIP a Pozzuoli, dove ha incontrato gli studenti dell’ITS MIA Moda Campania. “L’ITS – spiega SSIP – rientra nelle attività formative del Politecnico del Cuoio su cui la Stazione Sperimentale investe realizzando azioni a supporto di tutte le aziende italiane del settore conciario”. Il resoconto dell’incontro lo trovate qui.

Leggi anche: