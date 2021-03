Tod’s e Polimoda insieme per il master in Bag Design. Il corso si svolgerà a Firenze, sede dell’istituto fiorentino, e inizierà il 17 gennaio 2022. Durerà 9 mesi (700 ore), sarà in lingua inglese e aperto a studenti da tutto il mondo. Tod’s salirà in cattedra per tramandare la propria esperienza a chi si prepara ad una carriera nel settore. “Borse e accessori sono tra i prodotti che meglio rappresentano il made in Italy nel mondo” ha affermato il direttore di Polimoda, Massimiliano Giornetti.

Il master in Bag Design



Polimoda e il gruppo Tod’s danno vita a un master dedicato al design di borse e accessori in pelle. Ci saranno una parte creativa e una pratica. Si passerà attraverso lo studio di tecniche di produzione, dei materiali, delle merchandising strategy e del collection planning. L’obiettivo è formare i futuri designer di pelletteria e piccola pelletteria. Il corso comprende masterclass, workshop e un progetto brand-specific in collaborazione con Tod’s, oltre a visite presso sedi e stabilimenti produttivi sul territorio fiorentino. Al termine del percorso è previsto uno stage in azienda, utile all’ottenimento complessivo di 80 crediti.

I commenti

“In un periodo d’incertezza è fondamentale supportare i giovani che credono in un futuro in questo settore– commenta Carlo Alberto Beretta, brand manager del Gruppo Tod’s –. Sosteniamo i ragazzi favorendo lo scambio di idee e valorizzandone la loro creatività”. Per Giornetti “le aziende cercano profili sempre più qualificati. Grazie alla partnership con Tod’s possiamo offrire agli studenti l’opportunità di ereditare il know-how di un’azienda che rappresenta la qualità italiana nel mondo”. (mv)

Leggi anche: