Tutte le opportunità di formazione (e lavoro) nella pelle italiana

Dalla Lombardia alle Marche, passando per la Toscana. Dalla calzatura alla pelletteria, con un’ottica tecnica e di design. Fioccano le opportunità di formazione lungo la filiera del made in Italy. Opportunità cui seguono quelle di lavoro, perché, come spiegano dalle segreterie delle accademie, la priorità è rispondere alle necessità delle aziende. Attese dalla sfida del ricambio generazionale e da quella della transizione ecologica.

Le opportunità di formazione in Lombardia

Il 31 gennaio parte il nuovo corso biennale di ITS Cosmo “Technology Sustainability Manager”. Il progetto forma figure tecniche per la gestione, la misurazione e la comunicazione dello sviluppo sostenibile. Il corso è destinato a diplomati o laureati residenti o domiciliati in Lombardia. È di durata biennale: prevede 2.000 ore di attività, di cui 800 di stage in azienda. Al termine i partecipanti conseguono il diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF. La sede principale del corso è quella di Centrocot di Busto Arsizio (Varese).

I corsi di Arsutoria School

Il 5 Marzo parte il corso di modelleria borse del sabato di Arsutoria School. Il programma è dedicato a chi vuole intraprendere il mestiere di modellista o approfondire l’aspetto tecnico sulle borse, ma è già impegnato durante la settimana. Ad aprile iniziano, poi, le sessioni dei corsi annuali full time dello stesso istituto di formazione. L’offerta formativa riguarda sia la calzatura che la pelletteria e prevede la possibilità di frequentare le lezioni sia in presenza che in remoto. In particolare, il diploma annuale si compone di più moduli consecutivi che permettono di formarsi sotto ogni aspetto legato alla calzatura e alla pelletteria. Quello tecnico (modelleria e prototipia donna e uomo, Cad 2D Shoemaster) e quello stilistico (disegno a mano e digitale, 3D design di scarpe e suole, progetto collezioni). Il diploma annuale termina con un progetto di 8 settimane per il disegno e la prototipizzazione di una capsule collection che rappresenta la sintesi dei due percorsi di formazione tecnica e di design.

Manifattura Berluti intende assumere

Manifattura Berluti di Gaibanella (Ferrara) ha istituito con Centoform un corso gratuito finalizzato all’assunzione di operatori delle calzature. Partirà il primo febbraio e avrà una durata di 400 ore tra teoria e pratica. Al termine del corso, Berluti (gruppo LVMH) si impegnerà a valutare i profili idonei e a proporre loro un contratto di lavoro.

Nelle Marche

3And Factory School (Porto Sant’Elpidio) propone 3 corsi. Il primo è quello per diventare modellista calzaturiero. È gratuito perché finanziato dalla Regione Marche, dura 500 ore (inizio 03.02.2022). Il secondo è per addetto orlatura di 250 ore. Il terzo è il corso gratuito tagliatore cad cam, sempre da 250 ore. Bit, in collaborazione con Mastri Pellettieri e Pelletteria Ni.Va., organizza invece il corso gratuito per operatore della pelletteria finanziato dal Fondo Sociale Europeo. È rivolto a 15 allievi di età compresa tra i 18 e i 64 anni e residenti in uno dei 42 comuni del distretto calzaturiero Fermano-Maceratese. Inizierà a febbraio, con una durata di 600 ore e si terrà a Tolentino presso i Mastri Pellettieri.

A Firenze

Ben diverso è il corso gratuito “Operatore calzaturiero Firenze” che FO.RI.UM. organizza nell’ambito dei progetti di istruzione e formazione professionale (IeFP). Dura tre anni e si svolge ad Empoli. Unico requisito: il candidato deve avere meno di 18 anni. (mv/rp)

