Un Talento per la Scarpa: il suo senso concreto, l’edizione 2022

Sono aperte fino al 30 giugno le iscrizioni al concorso Internazionale per giovani stilisti Un Talento per la Scarpa promosso da Sammauroindustria. L’iniziativa mette in palio 3.000 euro e la concreta possibilità di entrare nel mondo del lavoro grazie a un periodo formativo da Cercal e 6 mesi di tirocinio in una delle aziende calzaturiere associate: Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi.

Un Talento per la Scarpa

Il caso più esplicativo del senso concreto di Un Talento per la Scarpa è quello di Giulia Meniconi, vincitrice dell’edizione 2021, che in questi giorni ha iniziato il tirocinio da Pollini. Il calzaturificio sin dalla nascita di Sammauroindustria ha sostenuto il concorso ospitando in azienda alcuni vincitori. “Un Talento per la Scarpa – dice Marco Piazzi, direttore generale di Pollini – è uno dei pochi concorsi che parte da un’idea di design assegnata ai giovani. Aggiungo un altro dato rilevante: questa è un’iniziativa che vale soprattutto per il polo di San Mauro Pascoli. In altre parole, parliamo di un concorso che è strettamente correlato con il distretto”.

Innovazione e freschezza

Riguardo ai vincitori delle passate edizioni ospitati in azienda, secondo Piazzi “sono tutti ragazzi che portano innovazione, freschezza. Hanno una visione della calzatura non inquinata dalla parte industriale e commerciale. In loro c’è lo stile puro della ricerca e sono fortemente motivati su quello. In azienda devono entrare nella logica di un prodotto che oltre a essere bello, deve essere anche industrializzabile. La sfida per loro e per noi sta in questo”.

Edizione 2022

Per prendere parte all’edizione 2022 di Un Talento per la Scarpa è necessario realizzare bozzetti, ricerche stilistiche, prototipi e collage di immagini sul tema: “Space Shoes. Oltre il limite”. La partecipazione è gratuita e riservata ai giovani nati dopo il 31 dicembre 1990, senza limiti di età per coloro che sono iscritti alle scuole di design o d’arte.

