Il bando dell’edizione numero 22 di Un Talento per la Scarpa

“La scarpa non è solo creatività e fantasia: deve essere inserita in un processo produttivo. Il concorso Un Talento per la Scarpa (arrivato all’edizione numero 22, ndr) è diverso da altri, perché non dà solo un riconoscimento in denaro ma ti fa vivere dal vivo l’esperienza di un’azienda”. Parole di Cristina Savani, docente del Cercal, nonché coordinatrice del concorso internazionale per giovani stilisti. Promuovono Un Talento per la Scarpa gli industriali del distretto di San Mauro Pascoli riuniti nell’Associazione Sammauroindustria (Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi).

Edizione numero 22

In questi giorni è uscito il bando della 22esima edizione. Il tema è “Space Shoes. Oltre il limite”. Per prendevi parte è necessario realizzare bozzetti, ricerche stilistiche, prototipi e collage di immagini, nonché essere nati dopo il 31 dicembre 1990. Non ci sono limiti di età per coloro che sono iscritti alle scuole di design o d’arte. La partecipazione è gratuita, la data ultima è il 30 giugno 2022. In palio per il vincitore ci sono 3.000 euro, a cui si aggiungono un periodo di formazione nella Scuola internazionale di Calzature del Cercal e 6 mesi in una delle aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria.

20 anni di Talenti

Da tre continenti arrivano i vincitori delle edizioni passate. In testa alla graduatoria ci sono Italia (10 volte) e Messico (5 volte). Seguono con un’edizione ciascuno Russia, Cina, Giappone, Croazia, Germania e Spagna. “Ci riempie di orgoglio constatare che tutti i vincitori continuano a lavorare nell’ambiente della moda – prosegue Savani –. Aggiungo un dato importante: i partecipanti affrontano i temi con grande contemporaneità, seguendo i trend del momento. Alcuni anni fa c’era la tendenza a disegnare scarpe stravaganti ed estreme, negli ultimi anni invece si è ritornati a un’idea di calzatura più elegante e misurata, così come propongono le grandi griffe oggi”. (ff)

