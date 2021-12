L’anno che siamo tornati in fiera (ci fermiamo qui per scaramanzia)

“Il 2021 è stato l’anno che siamo tornati in fiera”. Avremmo mai pensato di formulare un pensiero così? No, fino a febbraio 2020 la pandemia era solo uno dei tanti scenari distopici di un certo tipo di fantascienza. Poi è arrivata davvero, mettendo ben oltre il concetto del “a dura prova” sistemi sociali, produttivi, commerciali. Sistemi come quello delle fiere. Quelle di filiera a settembre 2020 hanno cercato (con format parziali) di rialzare la testa, accettando poi di entrare in un forzato letargo per i 12 mesi successivi, riscoprendo a settembre 2021 (e nei mesi limitrofi) il piacere di tornare in presenza dopo tanta virtualità. E ora, pur nell’incertezza che non smette di mozzarci il fiato, confermano la loro agenda di inizio 2022.

L’anno che siamo tornati in fiera

Inutile fare troppi giri di parole: la filiera non aspettava altro che di tornare di in fiera e tutti i saloni svolti nella seconda metà del 2021 l’hanno dimostrato.

Agenda 2022

Da gennaio ad aprile 2022. Da Pitti a Lineapelle, da Micam e Mipel al Salone del Mobile: le fiere e le sfilate confermano i format in presenza e provano a guardare al prossimo futuro. Il tutto, mantenendo altissima l’attenzione per i tutti i protocolli di sicurezza previsti per circoscrivere la pandemia e le sue evoluzioni in corso.

