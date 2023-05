Lineapelle e UNIC spiegano la pelle alla Clerkenwell Design Week

Un festival diffuso del design. Una metropoli internazionale. L’obiettivo, raggiunto, di spiegare la pelle a un target nuovo. Il festival si chiama Clerkenwell Design Week, la città è Londra e gli ambasciatori della pelle italiana sono stati, nella giornata di ieri (martedì 23 maggio 2023) UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle.

Clerkenwell Design Week

Clerkenwell Design Week dura tre giorni (è iniziata ieri, si conclude domani) e accoglie in ogni edizione oltre 30.000 visitori e addetti ai lavori. Si svolge lungo le vie di Clerkenwell, zona londinese a forte identità creativa. Ieri ha ospitato una tavola rotonda focalizzata sulla pelle italiana. Titolo: How Leather Contributes to Lowering Carbon Footprints.

Lineapelle e UNIC spiegano la pelle

Protagonisti della tavola rotonda: UNIC e Lineapelle che, con questa occasione hanno avviato una collaborazione strategica con SBID. È l’acronimo di Society of British & International Interior Design, associazione che definisce parametri operativi e standard commerciali per il design britannico. SBID, come si legge online, “rappresenta gli interior designer nella pratica professionale. Supporta il loro sviluppo in ogni fase della loro carriera attraverso consulenze specialistiche, risorse e formazione continua”. In quest’ottica, dunque, si inserisce il seminario svolto da UNIC e Lineapelle.

Cose da dire a Londra

Oltre 100 i partecipanti a un evento che ha definito un nuovo perimetro di utilizzo della pelle italiana. Meno consueto, se vogliamo inedito, e molto più orientato a un concetto esteso di lifestyle. Per esempio, presentando alcune esperienze di fornitura per il settore outdoor. Obiettivo che si inserisce nel solco di un vero e proprio roadshow che ha visto Lineapelle/UNIC presentare il valore aggiunto della pelle italiana anche a Seoul, in Corea del Sud.

