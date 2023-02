Lineapelle Milano è fashion: sfilate in fiera, eventi in città  

Lineapelle ha una chiara e distintiva visione fashion. Rappresenta la cifra della sua dinamica espositiva, punto focale della filiera della moda, del lusso, del lusso per quanto riguarda lo sviluppo di pelli, materiali, accessori, componenti. Ma c’è di più. Andando oltre le iniziative delle sue edizioni, Lineapelle 101 propone una versione aggiornata del progetto Lineapelle Designers Edition. In altre parole: conferma il programma di presentazioni ed eventi in città, durante i giorni di fiera (da domani, 21 febbraio, a venerdì 24 febbraio) e gli accosta l’allestimento di due esclusive sfilate che si svolgeranno direttamente a Fieramilano Rho.

Sfilate in fiera, eventi in città

Lineapelle Designers Edition inizia martedì 21 febbraio 2023 con un doppio evento firmato Mario Dice. Alle ore 14, presso il Centro Servizi di Fieramilano Rho, si svolgerà il fashion show dal titolo “Le bal des folles”. A Spazio Lineapelle, invece, dalle 19 alle 21 propone una performance di presentazione della sua nuova collezione. Mercoledì 22 febbraio sarà la volta del fashion show di Alessandro De Benedetti intitolato S Y N “Defilé d’intrigues” al quale farà seguito, dalle 17 alle 20, una performance a Spazio Lineapelle. Giovedì 23 febbraio (dalle 11 alle 18) Annalisa Caricato presenta la collezione “Art à porter” a Spazio Lineapelle dove il giorno successivo (venerdì 24 febbraio dalle 16 alle 21) Lineapelle Designers Edition si concluderà con la presentazione “7 generations” di Amato Daniele.

Celebrare l’heritage e la futuribilità della pelle

“Lineapelle Designers Edition celebra la pelle – dice Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle e general manager di UNIC – Concerie Italiane -. Racconta la sua bellezza e la sua versatilità. Dimostra la sua capacità di suscitare emozioni, di essere trasgressiva e di porsi, da sempre, come un materiale fondamentale per il mondo della moda, del lusso e del design. Ecco perché vogliamo supportare la creatività di coloro che utilizzano la pelle nelle loro collezioni in maniera esemplare. Da qualche stagione abbiamo iniziato a collaborare con stilisti e brand e oggi presentiamo una vera e propria manifestazione dedicata. Ci auguriamo che queste espressioni rappresentino uno stimolo per tutti i creativi”.

Leggi anche: