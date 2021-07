Tecnologia e innovazione: esplorare i materiali, per capirli

Lineapelle, a settembre 2021, mette in campo un’iniziativa esplorativa sotto il profilo innovativo e tecnologico. Il progetto si chiama A New Point of Materials e si svolgerà all’interno di Lineapelle, dal 22 al 24 settembre 2021. L’obiettivo, in sintesi, è quello di selezionare, presentare ed esplorare alcuni materiali, per capirli nelle loro caratteristiche e nelle loro possibilità di utilizzo.

Esplorare i materiali, per capirli

“L’esplorazione stilistica di Lineapelle – spiega la Segreteria dell’ente fieristico – affronterà il tema delle innovazioni materiche abbinate alla tecnologia all’interno dello spazio A New Point of Materials”. Il progetto coinvolge D-house Laboratorio Urbano, spin off di Dyloan.

Indagare i processi innovativi

“Come manifattura tecnologica – spiegano da D-house -, rendiamo fruibili le tecnologie mettendo in sinergia la filiera produttiva. Dialoghiamo con i creativi a cui sottoponiamo i risultati delle nostre ricerche per sviluppare insieme prodotti sostenibili per la moda e il design. A partire dall’ideazione, siamo di supporto ai designer nelle fasi di progettazione e ricerca”. In altre parole, “il nostro compito è quello di interpretare il materiale e la possibile applicazione tecnologica, secondo un approccio che segue i parametri guida dei principi di sostenibilità. Il progetto A New Point of Materials vuole indagare i processi tecnologici innovativi e responsabili“. Quindi: fare chiarezza, in pratica, all’interno di un mondo in costante e (fin troppo) frenetico divenire.

