Tra intelligenza artigianale e artificiale, si chiude Meet & Match

Il programma degli eventi continua fino alle 17.00 di oggi, mercoledì 24 marzo 2021, quando andrà online l’ultimo evento del percorso Smart Matching. In altre parole, sarà l’intervento in streaming di Anina Net (CEO of 360Fashion Network) a chiudere la due giorni di Meet & Match, il virtual show di Lineapelle che ha condiviso e messo a confronto stimoli e suggestioni a uso e consumo della filiera fashion & luxury. E, mai come in questa occasione, ogni progettualità è andata in una direzione molto precisa. Quella di muoversi all’interno di un territorio dove si incontrano intelligenza artigianale e artificiale.

Tra intelligenza artigianale e artificiale

Ieri, durante la sua prima giornata, Meet & Match ha proposto una costante sottolineatura di come, oggi, la manifattura della filiera pelle viva in una dimensione del tutto nuova. Quella che porta alla luce la necessità di combinare l’eccellenza dal “saper fare” (l’intelligenza artigianale) con le istanze della tecnologia (l’intelligenza artificiale, sintetizzando). Ecco che, allora, alternandosi alle presentazioni aziendali di Brand Now, i percorsi Smart Matching e The Future is Now, combinati alle presentazioni delle tendenze per l’estivo 2022, hanno aperto la porta su questa nuova dimensione.

Tutto online, da vedere e rivedere

Per esempio, sotto questa luce è stata filtrata la dinamica dei consumi, stravolta da Covid-19 e dalla digitalizzazione. Oppure, è emersa la possibilità di combinazioni 2.0 di materiali, come nel caso dello streaming del progetto Dyloan / Motta Pelli di accoppiamento tra una pelle leggerissima e un materiale tecnico come il neoprene. Due esempi dei tantissimi contenuti di Meet & Match che continua la sua diretta a questo link fino al tardo pomeriggio di oggi. Link al quale, comunque, è possibile vedere e rivedere tutti gli eventi streaming contenuti nel palinsesto del virtual show di Lineapelle. Scoprendo, davvero, come oggi la realtà manifatturiera si snodi tra intelligenza artigianale e artificiale.

