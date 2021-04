Artigianale digitale: ecco l’Apple AirTag griffato Hermès

Dopo il successo dell’Apple Watch Hermès arriva ora l’Apple AirTag griffato dalla maison francese. La collaborazione tra Apple e la griffe sembra basata su due poli opposti che, quindi, si attraggono. Da un lato la lentezza dell’artigianato. Dall’altro la velocità della tecnologia.

L’Apple AirTag griffato Hermès

Hermès e Apple hanno collaborato per il lancio dell’AirTag. In altre parole, un portachiavi/etichetta per bagagli/ tracker che utilizza la app Find My di Apple per individuare gli oggetti. La maison ha realizzato la custodia in pelle. “Sono molto felice perché per me è una funzione molto importante e il suo antenato è, ovviamente, l’etichetta in pelle per il bagaglio”, ha detto Pierre-Alexis Dumas, capo creativo della griffe francese, al Financial Times.

Varie versioni

L’Apple AirTag si presenta in tre versioni: un portachiavi, un ciondolo da borsa e un’etichetta per bagagli. Ognuna porta inciso l’iconico motivo Clou de Selle di Hermès.

Il ruolo di Hermès

“Il nostro ruolo – spiega Dumas – è quello di esaltare l’esperienza e l’affidabilità di Apple. E credo davvero che con l’artigianato e la tecnologia ci sia uno spazio in cui possiamo lavorare insieme. Accompagnando le nuove funzioni con qualcosa di più sensuale e che invecchierà bene”.

