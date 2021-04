Hermès, il Q1 fa +44% sul 2020 (bene) e +33% sul 2019 (benissimo)

Hermès spicca il volo. Nel primo trimestre 2021, la maison ha registrato vendite superiori del 44% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e del 33% sul 2019, a cambi costanti. A spingere le vendite sono stati soprattutto i consumatori cinesi. L’Asia (escluso il Giappone) ha registrato un incremento delle vendite del 94% (il primo trimestre 2020 era stato fortemente penalizzato dal Covid). Bene anche il mercato USA: +24%. La divisione “Leather Goods e Saddlery” cresce del 34%.

Sul 2019

“In un contesto ancora instabile, la nostra forte crescita delle vendite conferma la solidità del nostro modello artigianale ” commenta Axel Dumas, presidente esecutivo di Hermès. Nel primo trimestre del 2021, i ricavi consolidati del gruppo sono stati di 2,08 miliardi di euro (+44% a cambi costanti e +38% a cambi correnti). Le vendite nei negozi del Gruppo, sono salite del 51% rispetto al 2020 e del 41% rispetto al primo trimestre del 2019. Il consensus era posizionato a 1,85 miliardi di euro.

La divisione Leather Goods

A proposito della performance della divisione “Leather Goods e Saddlery” (+34%). Il “Ready-to-Wear and Accessories”, che comprende anche cinture e scarpe, è cresciuto del 51% (gli orologi del 96%). Da Hermès non si sbilanciano nelle previsioni per il 2021: “Nel medio periodo, nonostante le incertezze economiche, geopolitiche e monetarie in tutto il mondo, il gruppo conferma un ambizioso obiettivo di crescita dei ricavi a tassi di cambio costanti”. Eric du Halgouët, vicepresidente esecutivo per le finanze, ha detto ai giornalisti che la crescita delle vendite non è legata all’aumento dei prezzi che sono stati ritoccati dell’1,4% finora quest’anno. Ha inoltre affermato che le vendite online sono aumentate del 100% o più in tutte le regioni e presto supereranno il miliardo di euro. Lo riporta l’agenzia Reuters. (mv)

