Azzolari e Fontana: Dsquared e Roberto Cavalli si scambiano il CEO

I marchi Dsquared e Roberto Cavalli si scambiano il CEO. Il mese scorso Ennio Fontana è passato da Cavalli a Dsquared prendendo il posto di Sergio Azzolari. Ieri il marchio posseduto da Hussain Sajwani ha nominato proprio Azzolari nel ruolo di CEO, ricoperto da Fontana fino a un mese fa. Sajwani ha così completato la riorganizzazione della struttura manageriale del brand, dopo aver nominato tre vicepresidenti: Arnaud Bazin per il merchandising, Luigi Cantone per il commerciale e Michela Ratti per il marketing.

Dsquared e Roberto Cavalli si scambiano il CEO

Scambio di poltrone tra Ennio Fontana (a sinistra nella foto) e Sergio Azzolari (a destra nella foto). Azzolari arriva da Cavalli per la “prossima fase di crescita” seguendo la traccia segnata da Hussain Sajwani, fondatore di Damac Properties (Dubai) che possiede il brand italiano dal 2019. Il direttore creativo di Cavalli resta Fausto Puglisi, arrivato nell’autunno del 2020. Prima di Dsquared2, che ha guidato per meno di un anno, Azzolari è stato direttore generale di Fay e Hogan, marchi di proprietà del gruppo Tod’s.

La situazione di Cavalli

Roberto Cavalli è passato da 45 milioni di euro di ricavi nel 2020 a 57 milioni nel 2021. E anche sulla base delle dichiarazioni fornite da Fontana a WWD, nel 2022 avrebbe raggiunto 84 milioni. Fontana aveva anche dichiarato di aspettarsi un fatturato di 120 milioni di euro nel 2023. Nell’elenco dei licenziatari figura anche Rodolfo Zengarini per le calzature. (mv)

