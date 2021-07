La borsa va, la scarpa vola: Burberry esulta nel primo trimestre

Prima di tutto: Riccardo Tisci resterà alla guida creativa di Burberry. In altre parole, non seguirà le orme del CEO Marco Gobbetti che presto approderà da Salvatore Ferragamo. O, perlomeno, di questa riconferma è fiduciosa la griffe britannica, come ha detto la sua CFO, Julie Brown, commentando i risultati finanziari del primo trimestre 2021 (terminato il 26 giugno). Risultati che hanno visto le vendite a prezzo pieno di pelletteria crescere a due cifre. Mentre la scarpa ha espresso un rimbalzo vertiginoso, a tre cifre, rivelandosi “un’importante categoria di acquisizione clienti”.

Il primo trimestre di Burberry

Burberry ha dichiarato che il fatturato retail nelle prime 13 settimane del suo anno fiscale, (terminate il 26 giugno) è cresciuto dell’86% per un valore di 479 milioni di sterline. Le vendite comparabili dei negozi sono aumentate del 90% rispetto allo stesso periodo del 2020 e dell’1% rispetto al 2019, mentre quelle digitali a prezzo pieno sono più che raddoppiate sul 2019. Risultati che confermano le prospettive a medio termine della griffe. La quale prevede una crescita massima “high-single-digit” e un significativo miglioramento dei margini.

Nuovi clienti, giovani soprattutto

“Abbiamo iniziato in modo eccellente il nuovo anno fiscale. Le vendite a prezzo pieno sono aumentate poiché le nostre collezioni e le nostre campagne hanno attirato nuovi clienti di lusso, più giovani, verso il marchio” dice Marco Gobbetti. Il CEO uscente sottolinea in particolare la “forte crescita nelle nostre categorie strategiche, in particolare pelletteria e outerwear (trench)”.

Riccardo Tisci

A margine della presentazione del bilancio trimestrale, Burberry ha fatto alcune considerazioni sul futuro di Riccardo Tisci. Le riporta Reuters e a pronunciarle è stata il CFO della griffe. “(Tisci) rimane molto entusiasta dell’opportunità di continuare a ispirare i nostri clienti con l’impronta che ha dato all’identità di Burberry, rafforzata dalla risposta alla sua ultima collezione. Concludendo, la CFO di Burberry, si è detta “very confident sulla posizione di Riccardo”. (mv)

