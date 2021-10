Cambio al vertice: il nuovo CEO di Loro Piana è Damien Bertrand

Damien Bertrand (nella foto) è il nuovo CEO di Loro Piana. Il manager (48 anni) arriva con la missione di sviluppare le nuove categorie di prodotti. Bertrand attualmente ricopre il ruolo di amministratore delegato di Christian Dior Couture. Loro Piana è entrata nel club 1 billion di euro nel 2019 e nel 2021 dovrebbe superare i livelli di fatturato di due anni fa. Il marchio non ha un direttore creativo visibile e rumors parlano di colloqui intercorsi per una possibile collaborazione con Phoebe Philo.

Il nuovo CEO di Loro Piana

Loro Piana, che di recente si è lanciata nella pelletteria con Sesia, annuncia che dal 15 novembre entra nella carica di CEO Bertrand. Il manager prenderà il posto di Fabio d’Angelantonio, che lascia il marchio dopo cinque anni. Attualmente non si conoscono né il sostituto di Bertrand in Dior né il prossimo incarico di d’Angelantonio.

Le aspettative

Toni Belloni, direttore generale di LVMH, presenta Bertrand come un dirigente che ha un “senso di eccellenza del prodotto, idee audaci e impegno per la desiderabilità del marchio”. Secondo una comunicazione interna ripresa da WWD, Bertrand deve “guidare una nuova fase di evoluzione di Loro Piana con lo sviluppo di nuove categorie di prodotti“. Il tutto, però, assicurando la fedeltà della maison ai suoi “tessuti straordinari e all’eleganza discreta”. Non avendo un direttore creativo di riferimento, Loro Piana si affiderà alle collaborazioni, proseguendo nel filone avviato con Hiroshi Fujiwara di Fragment. E secondo le indiscrezioni, ci sarebbe anche la pista Phoebe Philo, che si sta preparando a lanciare il proprio marchio di moda con LVMH.

(Intanto in Esprit)

Brusca separazione in casa Esprit. Il CEO Mark Daley ha lasciato l’azienda dopo meno di un anno dal suo arrivo a causa di questioni familiari. Il suo posto verrà occupato ad interim da William Eui Won Pak, da settembre direttore esecutivo e direttore operativo di Esprit. (mv)

