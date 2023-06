Chloé ingaggia Chemena Kamali e prepara l’addio di Gabriela Hearst

Chloé prepara l’addio di Gabriela Hearst. Il marchio controllato da Richemont ha assunto la stilista Chemena Kamali per guidare uno studio di design parallelo. L’operazione avrebbe come obiettivo dare continuità al marchio in attesa della partenza di Herast, che secondo le indiscrezioni dovrebbe avvenire dopo la sfilata di settembre. Kamali starebbe dunque lavorando per la collezione successiva. Non è stato rivelato se la designer sia stata assunta come consulente esterna e temporanea o abbia un contratto a lungo termine.

L’addio di Gabriela Hearst

Gli operatori della moda sono abbastanza sicuri che le strade tra Chloé e la sua direttrice creativa Gabriela Hearst si separeranno a settembre. Le stesse fonti affermano a Business of Fashion che, per non lasciare il marchio senza direzione creativa, Chloé ha ingaggiato Chemena Kamali. Che è la ex direttrice del prêt-à-porter femminile di Saint Laurent sotto la guida di Anthony Vaccarello. Kamali per il momento è chiamata a guidare un team parallelo alla griffe. Team che starebbe già lavorando, in attesa di sapere cosa accadrà dopo settembre. Ma è evidente che in Chloé vogliono evitare un periodo di discontinuità (con conseguenti ricadute economiche) nel post Hearst.

La pelletteria boccia Hearst

Il CEO di Chloé Riccardo Bellini ha ribadito che ancora non è stata presa una decisione definitiva riguardo il futuro della Hearst. Ma ha confermato l’esistenza dello studio parallelo. Business of Fashion scrive che sotto la guida di Gabriela Hearst Chloé ha incrementato la vendita di borse con logo, stivali da pioggia in gomma e sneaker in maglia. Ma ha fatto sempre più fatica a vendere le borse in pelle da oltre 2.000 dollari, che invece erano il core business dell’attività. Anche la ricerca di una maggiore sostenibilità della stilista ha fatto lievitare i prezzi dei prodotti, allontanando i clienti. (mv)

Foto dai social

Leggi anche: