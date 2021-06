Colpo di scena: Marco Gobbetti lascia Burberry per Ferragamo

A fine anno Marco Gobbetti lascerà la carica di CEO da Burberry per passare a Salvatore Ferragamo, prendendo il posto di Micaela Le Divelec Lemmi. In altre parole, assumerà l’incarico di direttore generale e amministratore delegato della griffe italiana. Gobbetti manterrà la carica da Burberry fino a fine 2021, pianificando la fase di transizione in attesa che il brand britannico trovi il suo successore.

Marco Gobbetti lascia Burberry

“Marco Gobbetti assumerà l’incarico non appena libero dai suoi obblighi contrattuali” scrive Ferragamo in un comunicato pubblicato online. Gobbetti vanta una lunga carriera manageriale nella moda e nel lusso. In passato, infatti, prima di approdare da Burberry, è stato CEO di Moschino, Givenchy, Celine. Ferragamo ha convocato un CdA straordinario per giovedì 1° luglio 2021 per valutare tutti gli adempimenti necessari all’ingresso di Gobbetti.

La conferma di Burberry

Burberry ha confermato l’uscita di Gobbetti sul suo portale precisando che il manager “ha comunicato al Cda la sua intenzione di dimettersi dalla carica di amministratore delegato e lasciare la società alla fine del 2021”. Lo farà, “dopo quasi cinque anni con l’azienda per cogliere un’altra opportunità che gli consentirà di tornare in Italia ed essere più vicino alla sua famiglia”.

Un incredibile privilegio

“È stato un incredibile privilegio servire Burberry come CEO e guidare un team di grande talento“, dice Gobbetti. Mentre Gerry Murphy, presidente del brand inglese, esprime delusione e comprensione per la decisione di Gobbetti. “Rispettiamo pienamente il suo desiderio di tornare in Italia. Con l’attuazione della nostra strategia siamo sulla buona strada e le nostre prospettive rimangono invariate. Siamo determinati a sviluppare e rafforzare solidi fondamentali per accelerare la crescita e fornire ulteriore valore ai nostri azionisti”. (mv)

