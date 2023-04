Craft in Motion, in un video l’intrecciato di Bottega Veneta

Tre minuti e quattordici secondi per dare un occhio negli atelier di Bottega Veneta. E scoprire i retroscena dell’intrecciato, tipica lavorazione della maison del gruppo Kering. È online Craft in Motion, il documentario in formato mini (adeguato alla rapidità della comunicazione digitale) diretto da Massimiliano Bomba. Un approfondimento sonoro e visivo che racconta l’estetica di Bottega Veneta, la visione del direttore creativo Matthieu Blazy e, soprattutto, il rapporto tra artigiano, prodotto e, tramite questo, chi lo stesso prodotto lo indosserà.

Craft in Motion

In Bottega Veneta tengono a cuore il tempo. Quello, come più volte ha detto in pubblico il CEO Leo Rongone, necessario a realizzare un prodotto durevole e di qualità. Il tema è centrale anche nel documentario Craft in Motion: perché gli artigiani siano nella condizione di esprimere al massimo livello le proprie abilità, nella maison “contano i giorni, non le ore”. Buona visione.

