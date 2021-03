Surplus Project di Loewe rende di lusso pure la pelle in eccedenza

La pelle in eccedenza? Con Loewe diventa lusso. La casa spagnola con Surplus Proejct s’impegna nel riutilizzo dei ritagli di pelle. Un’iniziativa su scala industriale, che segue altre simili iniziative per la tutela dell’ambiente e la sostenibilità.

La pelle in eccedenza

Il designer Jonathan Anderson ha ripensato la sua iconica borsa a cestino. Il modello, cioè, che ha lanciato nella collezione primavera-estate del 2015. Un must have che ora Loewe realizza utilizzando i ritagli della sua pelle pregiatissima nel contesto di Surplus Project. Il nuovo progetto, dicevamo, è a sostegno della sostenibilità, tema che vede la casa di moda spagnola impegnata da tempo. E dove, oltretutto, la pelle, materiale circolare per eccellenza, si rivela il materiale giusto. Le mani sapienti degli artigiani Loewe utilizzano i ritagli di morbide pelli di vitello lisce e a grana morbida per realizzare la borsa. Loewe propone la borsa in sei versioni, di diverse tonalità, tutte in tinta pastello. Della collezione fa parte anche un elegante ciondolo.

