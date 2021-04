Della Valle semina indizi: “Vediamo se si può fare qualcosa con LVMH”

Diego Della Valle semina indizi e stuzzica il mercato. “Con LVMH, operazione abbastanza simbolica. L’idea è: vediamo se si può fare qualcosa insieme, lo facciamo volentieri” ha detto il presidente del Gruppo Tod’s nel corso dell’evento Moda e Sostenibilità organizzato da RCS Academy e Corriere della Sera. L’imprenditore ha commentato anche l’arrivo di Chiara Ferragni nel CDA del gruppo: “Nulla di commerciale”.

Della Valle semina indizi

“Con LVMH c’è un’amicizia di famiglia di lunghissima data. È stato un modo solo per riconfermare che abbiamo voglia di fare qualcosa insieme. Sono passati 21 anni da quando diedi un po’ di azioni a Bernard (Arnault) prima che ci quotassimo. Oggi abbiamo fatto un’operazione abbastanza simbolica. L’idea è: vediamo se si può fare qualcosa insieme, lo facciamo volentieri”. Della Valle commenta così l’operazione che ha portato LVMH a investire oltre 74 milioni di euro per salire al 10% nel capitale sociale del Gruppo Tod’s. Una mossa che aveva subito riacceso le speculazioni su Tod’s come futura “preda designata” dei francesi. In passato Della Valle ha sempre smentito la possibilità di cessione. Ora, peò, semina indizi su un prossimo futuro insieme. Cosa vorrebbe fare, quindi, insieme al suo amico Arnault?

Nulla di commerciale

Della Valle ha commentato anche l’ingresso di Chiara Ferragni nel board di Tod’s Group. “Noi abbiamo un tipo di comunicazione che si rivolgeva a un cliente over 30. L’arrivo di Chiara non è nulla di commerciale. Ci serve per farci portare idee dal suo mondo per operazioni legate a solidarietà, ecosostenibilità, welfare. E per cercare di arrivare anche agli under 30. Per ricevere consigli e dare loro dei segnali perché di loro ci vogliamo occupare. L’operazione ha soltanto questo senso”. (mv)

Leggi anche: