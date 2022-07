È della scarpa la miglior performance del primo semestre di Prada

La calzatura è la categoria che ha registrato la migliore performance nel primo semestre di Prada. Le vendite di scarpe (320 milioni di euro) segnano il +39% rispetto all’analogo periodo del 2021. L’abbigliamento fa il +32%, mentre la divisione leather goods, che genera oltre la metà del fatturato complessivo del gruppo, registra il +18%. Rispetto ai dati del 2019 è il ready-to-wear ad aver registrato il balzo più lungo (+65%), rispetto al +46% delle calzature. Il gruppo Prada, intanto, valuta una seconda quotazione in Europa (Milano?) dopo quella ad Hong Kong.

Il primo semestre di Prada

Nel periodo gennaio-giugno il gruppo Prada dichiara ricavi per 1,9 miliardi di euro. Il valore rappresenta il +22% su base annua. al di sopra delle stime di mercato. Ed è migliorativo rispetto agli 1,8 miliardi attesi dagli analisti secondo un consenso di Refinitiv citato da Reuters. Il mercato Asia-Pacifico perde il 7%, ma l’Europa cresce dell’89%. Le vendite del marchio Prada fanno il 28%, Miu Miu il +14%, Church’s il +29%. L’Ebit (l’utile prima di interessi e tasse) è stato di 305 milioni di euro, più alto sia delle stime di 287 milioni e sia dei 166 milioni dichiarati nel primo semestre 2021.

La doppia quotazione

Il gruppo esplora una quotazione secondaria in Europa. Una possibile piazza potrebbe essere Milano che, commenta il CEO Patrizio Bertelli al Financial Times, “sarebbe in linea con il patrimonio del gruppo”. Bertelli ha precisato di non voler lasciare Hong Kong: “L’Asia è un mercato estremamente importante per il nostro gruppo”. Gli analisti ritengono che la doppia quotazione darebbe impulso alla crescita diversificando la base degli investitori. Bertelli ribadisce anche l’impegno familiare di mantenere a lungo la proprietà della società, che oggi controlla attraverso la partecipazione dell’80% di Prada Holding. (mv)

Leggi anche: