Fashion system sotto shock: è morto Virgil Abloh (41 anni)

“We are devastated to announce the passing of our beloved Virgil Abloh, a fiercely devoted father, husband, son, brother, and friend”. Il fashion system è sotto shock per la scomparsa, avvenuta a Los Angeles (annunciata sul suo profilo Instagram), di Virgil Abloh. 41 anni. Abloh era direttore creativo di Louis Vuitton e aveva fondato nel 2012, a Milano, il brand Off-White con il quale ha scardinato e contaminato i codici creativi dello streetwear, della moda e del lusso.

Fashion system sotto shock

“Per oltre due anni – si legge su Instagram -, Virgil ha combattuto valorosamente una forma di cancro rara e aggressiva, l’angiosarcoma cardiaco. Ha scelto di sopportare la sua battaglia in privato sin dalla sua diagnosi nel 2019, sottoponendosi a numerosi trattamenti impegnativi, il tutto mentre guidava diverse istituzioni significative che abbracciano moda, arte e c

Il potere dell’arte per ispirare le generazioni future

In tutto questo, si legge su Instagram, “la sua etica del lavoro, la curiosità infinita e l’ottimismo non hanno mai vacillato. Virgil è stato guidato dalla sua dedizione al suo mestiere e alla sua missione di aprire le porte agli altri e creare percorsi per una maggiore uguaglianza nell’arte e nel design. Diceva spesso: “Tutto quello che faccio è per la versione diciassettenne di me stesso”, credendo profondamente nel potere dell’arte di ispirare le generazioni future”.

Lo strazio di LVMH

“LVMH, Louis Vuitton e Off-White (al 60% di proprietà del gruppo francese) sono devastati nell’annunciare la scomparsa di Virgil Abloh, domenica 28 novembre – scrive LVMH su LinkedIn -. Siamo tutti scioccati per questa terribile notizia. Virgil non era solo un designer geniale, un visionario, era anche un uomo con un’anima bellissima e una grande saggezza”.

