Fausto Puglisi suona l’ora del restart per Roberto Cavalli

Restart per Roberto Cavalli. Il direttore creativo Fausto Puglisi lancia la prima collezione del marchio sotto la nuova proprietà, due anni dopo la richiesta di concordato preventivo. A Puglisi e al CEO Ennio Fontana il compito di far ripartire le griffe fiorentina, nonostante il momento non sia certo dei migliori. E anche, nonostante un trend stilistico che premia un certo tipo di minimalismo e sembra distante dalla tipicità creativa di Cavalli.

Il primo a chiedersi come affrontare questa situazione è lo stesso Puglisi che, prima di disegnare la collezione, si è posto la seguente domanda. “Il DNA di Cavalli riguarda la bellezza, le feste, l’energia. Come posso tradurre questo marchio oggi?”. Interrogativo legittimo, al quale risponde a distanza (su Business of Fashion) Mario Ortelli, managing partner di Ortelli & Co. Per l’analista, il restart di Cavalli si deve basare (proprio) sulla sua brand awareness. Scelta che poi, però, implica la responsabilità di non sbagliare più una mossa.

Alcune strategie, in questo senso, sono già state messe nero su bianco. Fontana vuole sviluppare il fatturato di calzature e accessori. E ha riportato in house la loro produzione, chiudendo le licenze e mettendo in soffitta le linee Cavalli Class e Cavalli Sport. Inoltre, è in corso la revisione di Roberto Cavalli Bridal. Just Cavalli (prodotta dal gruppo OTB), rimane, per ora, operativa. Un’altra sfida è geografica. Cavalli era forte in Europa e Stati Uniti mentre ora qualsiasi restart non può prescindere dal mercato asiatico, dove Cavalli prevede di svilupparsi in modo progressivo sul lungo periodo.

Infine (ma non certo per importanza), Fontana punta molto sulla creatività di Fausto Puglisi. Nella sua prima collezione lo stilista rilegge e declina la cifra stilistica del brand affiancando la tipica estrosità delle stampe a molti capi in denim e felpe. Ci sono tacchi a spillo, ma anche stivali da motociclista. La pelle è trasversale e la si ritrova anche nelle giacche da motociclista. Basterà a Cavalli per tornare a correre? (mv)

