Ferragni acchiappatutto: dopo Tod’s, è brand ambassador di Bulgari

Chiara Ferragni acchiappatutto. Dopo il recente ingresso nel CdA di Tod’s, l’imprenditrice digitale da quasi 24 milioni di follower è diventata global ambassador di Bulgari, griffe controllata da LVMH.

Una incredibile sparring partner

“Sento un forte legame non solo con il marchio, ma anche con Jean-Christophe Babin e Lucia Silvestri“, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram (nel post da cui è tratta la foto a sinistra) per annunciare il suo ingresso tra i global ambassador di Bulgari. “Nel suo nuovo ruolo, Chiara sarà un’incredibile alleata nel far arrivare i nostri messaggi alle generazioni più giovani” afferma il CEO Jean-Christophe Babin (fonte Fashion Network). “È, inoltre, per me, come amministratore delegato, un’incredibile sparring partner per intercettare i trend del mondo fashion e luxury”. Insomma, un’ambasciatrice con poteri consultivi per Bulgari, che prima di Ferragni aveva ingaggiato un altro personaggio femminile molto noto: Elodie.

Chiara Ferragni acchiappatutto

Chiara Ferragni è indubbiamente una delle donne italiane, oggi, più famose al mondo. Tutti cercano e tutti vogliono il cosiddetto “Effetto Ferragni”, generato dal pacchetto di follower che l’imprenditrice di Cremona porta con sé. Secondo le stime, infatti, un suo post su Instagram vale almeno 50.000 euro. Il marchio Chiara Ferragni Collection, invece, fattura circa 20 milioni di euro. (mv)

Leggi anche: