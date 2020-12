Fischer disegna per Vuitton una capsule che è una galleria d’arte

Più che una capsule collection, una galleria d’arte in movimento. È quella che Urs Fischer disegna per Vuitton. Una partnership che conferma l’intesa tra LV e l’artista svizzero, già insieme l’anno scorso.

Disegna per Vuitton

Nel 2019 Fischer ha firmato per Louis Vuitton la collezione Artycapucines. Con lui hanno lavorato alla capsule altri 5 grandi volti del mondo dell’arte contemporanea, come Sam Falls, Nicholas Hlobo, Alex Israel, Tschabalala Self e Jonas Wood. In quell’occasione gli autori avevano rivisitato la classica borsa Capucines. Oggi Fischer va oltre e reinterpreta il monogramma LV, rendendolo protagonista di una collezione completa, composta da calzature, borse e accessori in pelle ma anche capi d’abbigliamento.

Una nuova pelle

Il “nuovo” monogramma compare su tutti i modelli, in due colori, rosso su sfondo nero e nero su sfondo bianco. Louis Vuitton ha dedicato una parte importante della capsule alla pelle. Fischer, come riporta L’Officiel, ha rivisitato sette elementi tra borse e accessori: una Keepall, una Cabas, due Neverfull, la Speedy e poi pochette e un beauty case rigido. In pelle sono anche due modelli di sneaker basse, rigorosamente in stile con il resto della collezione che comparirà nelle boutique Louis Vuitton, reali e virtuali, dal 2 gennaio 2021. (art)

