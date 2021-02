Gotico, ’90s, punk: il nuovo romanticismo di Celine veste in pelle

Il nuovo romanticismo veste in pelle. La collezione Celine Homme f-w 21/22 parla ai giovani contemporanei attraverso atmosfere gotiche e forti richiami all’iconografia rinascimentale. La pelle è ovunque. Tantissime le varianti di giacche, gilet e bomber, costruiti con pellami prevalentemente neri. Protagonisti della presentazione dal titolo “Teen Knight Poeme” – un cortometraggio ambientato nel Castello di Chambord nella Loira – sono giovani cavalieri adolescenti. Che miscelano all’estetica gotica dell’età medievale, lo stile ‘90s e punk.

Il nuovo romanticismo

Il direttore creativo Hedi Slimane ha scelto di presentare la sua proposta per l’autunno-inverno 21/22 con una narrazione neo-romantica e tanta tanta pelle. Il guardaroba Celine Homme è fatto di sovrapposizioni che si adattano alle silhouette dei giovani: giacche, gilet e bomber in pelle sopra a felpe, denim e maglioni di lana. La passione di Slimane per i minerali e le pietre preziose si è tradotta in opulenti ricami. Piccole e grandi catene e maglia metallica, come quelle dei cavalieri (realizzate a mano negli atelier parigini), sono applicate sui bomber o gli smanicati in pelle. Lo studio della palette riprende i colori dell’epoca, in particolar modo agli abiti di corte e da cerimonia del XVI secolo: nero, marrone con accenti di oro e argento.

Leather jacket

Le giacche in pelle sono proposte in svariate tipologie: total black con inserti metallici o e incrostazioni di pietre dure, multi zip, pachtwork di colori, oppure bianco e nero (sia con bande colorate sulle braccia che in varie fantasie e ricami). Oltre ai capispalla, la pelle si ritrova anche nei leggings e nei pantaloni, oltre che nelle calzature. Scarpe allacciate nere o bordeaux con suola a scacchi black & white, stivaletti in pelle nera con un po’ di tacco alla texana, vaporosi moon boot di pelliccia e scarponcini marrone chiaro. (mvg)

