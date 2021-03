Hermès è ancora una grande selleria e questo video lo dimostra

Hermès è ancora una grande selleria. La maison è, tra le grandi, l’unica che produce ancora abbigliamento e accessori da equitazione. E al 23 di Rue Boissy d’Anglas, a Parigi, Laurent Goblet impiega dalle 25 alle 35 ore per realizzare, a mano, una sella. Partendo dal progetto, crea misure e forme secondo le richieste di personalizzazione che gli arrivano. Come racconta Robb Report, Goblet, oltre ad essere un mastro sellaio, va a cavallo e sa perfettamente come deve sentirsi chi si siede sulla sella.

Una grande selleria

Una volta che un cliente ha scelto una sella, un membro del team si reca alla stalla per misurare il cavallo con uno strumento personalizzato chiamato EQUIscan. Successivamente viene impostata la curva della sella in base al suo utilizzo: ad esempio, una sella da dressage richiede un sedile più profondo rispetto a chi fa salto degli ostacoli. La pelle viene martellata con i chiodini fino a quando è perfettamente tesa. Poi inizia la lavorazione. Ogni cucitura viene stretta punto per punto. La pelle viene messa a bagno in acqua, per facilitarne la lavorazione, quindi applicata su l’imbottitura con uno strumento d’acciaio ricurvo in modo che non ci siano pieghe. Ogni sella ha un numero di riferimento, riportato a mano in un registro, secondo un metodo risalente al 1909.

Leggi anche: