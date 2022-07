Hermès nel semestre fattura 5,5 mld e crea 800 posti di lavoro

Come creare 800 posti di lavoro e raggiungere margini operativi record, aumentando di poco i prezzi. Lo dimostra Hermès nel primo semestre 2022, chiuso a 5,5 miliardi di euro (+23% a cambi costanti) e con un margine operativo del 42%, il livello più alto del settore. Un risultato considerevole. Soprattutto perché negli ultimi mesi la griffe ha alzato i prezzi meno di concorrenti come LVMH e Chanel. Al contempo il rallentamento della Cina non ha pesato troppo sul bilancio della maison. Che, anzi, a giugno ha visto il rimbalzo delle vendite a Pechino.

Il semestre di Hermès

Nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 2022 le vendite di Hermès toccano quota 2,7 miliardi di euro, in aumento del 19,5% a tassi di cambio costanti. Meglio del +13% che s’aspettavano gli analisti. Nel complesso del primo semestre (gennaio-giugno), i ricavi valgono 5,5 miliardi di euro, mentre l’utile operativo ricorrente 2,3 miliardi di euro. La divisione “leather goods e saddlery”, che vale il 43% delle entrate complessive, segna il +12% a cambi costanti. Una performance inferiore a tutte le altre categorie, compresa abbigliamento e accessori (+36%).

Il commento

Un risultato complessivamente molto favorevole che si riflette nella creazione di 800 posti di lavoro. “Hermès sarà probabilmente il player del lusso più resiliente in una recessione, nonché un luogo sicuro per coloro che cercano di mettersi al riparo”, commenta Luca Solca, analista di Bernstein. Anche la maison francese ha risentito del rallentamento del mercato cinese, ma meno dei competitor. Il CEO di Hermès Axel Dumas non fornisce il dato delle vendite nella Repubblica Popolare. Ma afferma che sono scese meno dei livelli riportati dai rivali. E evidenzia che il rimbalzo delle vendite di giugno non ha completamente compensato il calo di aprile e maggio. Lo riporta Reuters. (mv)

