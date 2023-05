Il +42% di Miu Miu si fonda sul pilastro della pelletteria

Il boom di Miu Miu si fonda sul pilastro della pelletteria. Il marchio del gruppo Prada nel primo trimestre 2023 ha registrato il +42% rispetto all’anno precedente. Abbigliamento e calzature sono sempre state categorie forti, ma il booster è arrivato dalle borse. In particolare dal nuovo modello Pocket. Ora il brand, che ha come direttrice creativa Miuccia Prada, punta sulla lavorazione matelassé su cui ha imperniato tutta la campagna pubblicitaria.

Il pilastro della pelletteria

Il momento d’oro di Miu Miu combacia con la grande richiesta per la borsa Pocket e con la seconda collaborazione con New Balance. A WWD la CEO Benedetta Petruzzo ha detto che la pelletteria sta diventando sempre più “un pilastro” del business. In termini di fatturato ma anche di popolarità. Petruzzo ha affermato che “c’è un nuovo impulso” in questo segmento. E Miu Miu vuole cavalcare l’onda con una nuova campagna pubblicitaria che celebra la collezione realizzata con la tecnica del matelassé. Miu Miu ha lanciato due modelli: le borse Wander e Arcadie.

Miu Miu e il matelassé

Il matelassé ha debuttato in passerella nella sfilata per l’autunno 2006. Nel corso degli anni è stato rivisitato nelle dimensioni e nel design. E oggi è una lavorazione distintiva del marchio. “L’artigianato matelassé è diventato iconico per noi ed esprime la continuità del marchio”, ha sottolineato Petruzzo. La CEO ha fatto notare anche l’ottimo risultato delle calzature “ballerine”. Pur essendo un marchio “con una chiara identità e posizionamento, abbiamo investito per renderlo sempre più visibile e con una community sempre in crescita”, ha affermato Petruzzo. Nel 2022, i ricavi del brand sono cresciuti del 20% a 432 milioni di euro. Un risultato ottenuto grazie alle vendite retail a prezzo pieno e all’e-commerce. Il focus è ora nello sviluppo negli Stati Uniti. “Abbiamo un potenziale di crescita. Siamo ancora piccoli, ma gli americani ci stanno cercando” conclude Petruzzo. (mv)

