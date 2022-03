Nuovi direttori creativi per Hermès, Boss, Beckham e Jourdan

Una poltrona (ciascuno) per quattro. Hermès, Hugo Boss, Victoria Beckham e Charles Jourdan sono griffe che hanno nominato (ognuno) un nuovo direttore creativo. Nell’ordine:

> Clémande Burgevin Blachman diventa direttrice creativa degli accessori di moda di Hermés;

> Marco Falcioni guiderà l’ufficio stile di Hugo Boss;

> Christelle Kocher avrà il non facile compito di ridare lustro al marchio di scarpe Charles Jourdan;

> Lara Barrio gestirà il design per Victoria Beckham.

Hermés

Clémande Burgevin Blachman, designer con una carriera poliedrica, è stata di recente da Calvin Klein Home e consulente creativa di Alaïa a Parigi. Secondo WWD si occuperà degli accessori moda di Hermès. La maison francese, per tradizione, non comunica i nomi dei direttori creativi delle varie divisioni, tutte supervisionate da Pierre-Alexis Dumas.

Hugo Boss

Ancora una novità da Hugo Boss che procede con la sua profonda riorganizzazione. Il gruppo tedesco ha annunciato che Marco Falcioni subentrerà a Ingo Wilts. Quest’ultimo ha lasciato la casa di moda per motivi personali, ma rimarrà coinvolto nei progetti relativi alle collezioni fino alla fine dell’anno. Falcioni, che era il suo vice, assumerà da oggi (1° marzo 2022) la guida artistica dei due marchi del gruppo a livello mondiale.

Victoria Beckham

Victoria Beckham ha affidato la direzione creativa a una ex Ferragamo. Lara Barrio ha, infatti, lavorato al fianco di Paul Andrew, ma vanta collaborazioni con Acne Studios, Loewe e Chloé. La collezione primavera 2023 sarà la prima a sua firma. Il marchio debutterà anche con la sua nuova linea di borse made in Italy questa settimana alla Fashion Week a Parigi.

Charles Jourdan

L’iconico marchio francese di scarpe di lusso, acquisito nel 2008 dal gruppo Royer, ha affidato la sua rinascita stilistica a Christelle Kocher. La quale, rivela WWD, ha disegnato una capsule collection di scarpe che sarà svelata oggi. I primi modelli della collezione autunno inverno 2022 dovrebbero essere disponibili da giugno. (mv)

