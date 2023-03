Il company shake up di Moschino: dopo lo stilista, via anche il DG

Ormai il gruppo Aeffe ha scatenato il company shake up di Moschino. Dopo il divorzio dal direttore creativo Jeremy Scott, il brand affronta ora anche l’uscita del direttore generale Stefano Secchi. “La continuità gestionale e operativa del brand sarà affidata al consigliere Goffredo Palmerini” affermano dalla casa madre. Non solo. Dopo un mandato durato ben 40 anni, Michelle Stein lascerà l’incarico di presidente di Aeffe USA il 31 marzo. La sostituisce la sua attuale vice, Khoa Nguyen.

Il company shake up di Moschino

La partenza del direttore creativo Jeremy Scott ha generato un effetto domino. Con un comunicato stampa del 29 marzo Aeffe ha annunciato la partenza del direttore generale Stefano Secchi. Una decisione presa, scrive Aeffe nella nota, “a seguito di un confronto sulla visione strategica del brand”. Dal primo aprile sarà il consigliere Goffredo Palmerini a garantire la continuità operativa e gestionale del brand.

Snellimento di Aeffe

Michelle Stein, dicevamo, si appresta a lasciare il ruolo di presidente di Aeffe USA. WWD racconta che Stein ha aperto il primo ufficio e showroom di Aeffe negli Stati Uniti nel 1983. Ma Aeffe non si ferma qui. Al fine di ridurre i livelli decisionali e i relativi costi, il gruppo ha varato un progetto di fusione per incorporazione delle controllate al 100% Moschino e Aeffe Retail. In questo modo il gruppo romagnolo porta avanti un processo di razionalizzazione e riorganizzazione societaria, iniziato l’anno scorso con la fusione della controllata Velmar. (mv)

