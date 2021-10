Irrefrenabile Hermès: nel terzo trimestre fa + 40% sul pre-Covid

Irrefrenabile Hermès. La griffe francese batte tutti i possibili fattori negativi del mercato. Nel terzo trimestre del 2021 non solo fa il +31% a cambi costanti su base annua, ma anche il +40% sullo stesso periodo del 2019, quando ancora non si era scatenata la pandemia. La performance ha superato anche le aspettative del consensus citato da UBS, che si accontentava del +21%. Se guardiamo i primi nove mesi dell’anno, l’incremento dei ricavi di Hermès è del 57,2% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2020, nonché del 35,3% sul 2019.

Irrefrenabile Hermès in un anno atipico

“La performance del trimestre si inserisce in un anno atipico. Continuiamo a fare investimenti strategici e ad accelerare la creazione di posti di lavoro – è il commento di Axel Dumas, CEO di Hermès –. Il mondo rimane instabile. L’equilibrio tra le nostre sedici linee di business e le nostre sedi nel mondo ci permette di andare avanti con ottimismo e cautela”. Nel terzo trimestre i ricavi complessivi sono stati pari a 2,367 miliardi di euro. La divisione Maroquinerie-Sellerie, che genera circa il 45% del fatturato totale, ha registrato un aumento del 22,2% (+31,7% sul 2019). Vêtement et Accessoires (che comprende le scarpe) è cresciuta del 39,4% sul 2020 e del 48,8% sul 2019. Da notare come nell’area Asia-Pacifico, dove i rivali della griffe hanno rallentato la propria corsa, Hermès è cresciuto del 29,3% a cambi costanti sul 2020.

Le boutique in Cina

A proposito dell’area Asia-Pacifico, il capo delle finanze di Hermès, Eric du Halgouët, afferma che risultano in aumento il traffico nelle boutique, la percentuale di persone che lasciano il negozio con un acquisto e lo scontrino medio. Lo riporta Reuters. Il manager precisa di non aver registrato alcun impatto finora dal discorso sulla “prosperità comune” di Xi Jinping.

Nei nove mesi

Nei nove mesi il fatturato della maison è stato di 6,6 miliardi di euro, +57,2% a tassi costanti sul 2020 e +35,3% sul 2019. Hermès sostiene che il trend “attesti la natura sostenibile del suo modello di business e il suo impegno per un miglioramento continuo nel campo della responsabilità sociale e ambientale”. (mv)

