La classifica di Rebag incorona le campionesse del second hand

Le borse di Hermès campionesse del second hand. Mantengono il 90% del loro valore quando vengono rivendute, più delle concorrenti di Louis Vuitton (che conservano l’80% del prezzo di acquisto) e di Chanel (75%). I modelli di borse più cercati su Rebag.com sono Lady Dior e Fendi Baguette, ma il marchio su cui scommette la piattaforma di rivendita Rebag è Bottega Veneta. Rebag in base ai dati raccolti da luglio 2020 a luglio 2021, ha pubblicato il Rebag Clair. Il report descrive in dettaglio quali etichette specifiche e beni di lusso si comportano meglio sul mercato della rivendita.

Le campionesse del second hand

Le borse

Hermès appare imbattibile, dicevamo. Le borse della maison francese conservano, in media, il 90% del loro valore al dettaglio. Louis Vuitton è al secondo posto con l’80% del loro valore che viene mantenuto, mentre Chanel è terzo con il 75%. “Le loro eredità storiche così come il loro controllo su prezzi e inventario – scrive Rebag – sono i fattori fondamentali”. Bottega Veneta continua a scalare le classifiche, mantenendo un valore in linea con marchi come Prada, Celine e Balenciaga. Rebag offre anche alcuni modelli su cui puntare: Gucci GG Marmont Flap Bag Matelasse Leather Super Mini conserva il 79% del prezzo al dettaglio stimato, ad esempio. Chanel 19 Flap Bag Quilted Lambskin Large (68%) e Bottega Veneta The Pouch Intrecciato Nappa 20 (67%) pure offrono buone performance.

Gli accessori

I portacarte e le pochette sono la soluzione migliore in quanto mantengono rispettivamente il 102% e il 97% della loro quotazione iniziale. Gli accessori Louis Vuitton si comportano meglio in assoluto, seguiti da Saint Laurent e Chanel. Gli accessori interessanti sono Louis Vuitton Kirigami Pochette Set Monogram Canvas che conserva il 99% del prezzo di vendita stimato. Sul podio ci sono anche Gucci Key Pouch GG Coated Canvas (56%) e Christian Dior Tribales Orecchini a lobo Perle finte (59%).

Le conclusioni

“Con diversi marchi che aumentano strategicamente i prezzi e limitano la loro offerta, l’appetito per il lusso è in aumento” scrive Rebag. Il report fa l’esempio di alcuni modelli il cui prezzo cresce più nel mercato del second hand che nel retail diretto. È il caso della Louis Vuitton Eva Handbag quotata il 167% del suo cartellino. Secondo il report tornano di moda gli anni Duemila. Infine, il report suggerisce un marchio su cui puntare: Bottega Veneta “grazie a un approccio rinnegato nel marketing, una nuova leadership e un design aggiornato”. (mv)

