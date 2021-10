Jardini + Cerioni + Marvely = JCM, co-lab per Cuoio di Toscana

Tre menti creative per una collaborazione d’eccezione. Cuoio di Toscana lancia JCM, sustainable collection nata dall’incontro (nella foto) tra lo stylist Nick Cerioni, la stilista Rossella Jardini e il cantante Marvely. Tre universi artistici (immagine, moda, musica) si uniscono in una collezione di accessori per la stagione estiva 2022 presentata durante la recente Milano Fashion Week.

Co-lab per Cuoio di Toscana

Il progetto unisce “l’attenzione green ai nuovi linguaggi del contemporaneo, legati sempre più ai concetti di libertà, inclusivity, funzionalità e creatività trasversale”, si legge in una nota. Gli artisti, oltre ad aver creato accessori esclusivi, sono anche i protagonisti della campagna advertising, in cui indossano le loro creazion, come potete vedere cliccando qui.

Jardini + Cerioni + Marvely

Rossella Jardini, ex anima creativa di Moschino e fondatrice del brand che porta il suo nome, ha dato vita a due borse. Una è decorata da cuori, l’altra da motivi gioiello. Poi: vari modelli di calzature, tra cui un sandalo e un mocassino. Marvely (musicista, ballerino, dj e producer) ha ideato stivali da cowboy in cuoio nero, con sfumature eseguite a mano e ricami con stelle. Tra le sue creazioni anche una cartella e uno zaino. Infine, Nick Cerioni (stylist di celebrity come Jovanotti, Maneskin e Achille Lauro), ha disegnato due piccole borse unisex ad uso quotidiano e un modello di mocassino finemente decorato.

