Kering investe in Cocoon, anche Isabel Marant vara il second hand

Kering investe nei business della distribuzione alternativi alla vendita. Dopo aver acquisito una quota del 5% della piattaforma second hand Vestiaire Collective, nei giorni scorsi è entrato in Cocoon. L’azienda londinese offre un servizio di nolo borse dietro sottoscrizione di un abbonamento. Sempre a proposito di movimenti del lusso, il marchio Isabel Marant ha lanciato Vintage. È il sito web dove rivendere prodotti usati dai suoi clienti insieme a pezzi nuovi provenienti da vecchie collezioni.

Kering investe

Nel nuovo round di finanziamenti di Cocoon ha partecipato anche Kering. La somma con cui si è impegnato il colosso francese, però, non è nota. Hanno fondato Cocoon nel 2019 Ceanne Fernandes-Wong (attuale CEO) e Matt Heiman. Fino ad oggi la piattaforma ha raccolto circa 3,5 milioni di dollari. Come funziona? Il cliente si iscrive, paga un abbonamento mensile (da 49 a 99 sterline) e ha diritto a 1 o 2 scambi di borse al mese delle collezioni Light o Premium. L’investimento di Kering, nota Business of Fashion, fa parte della più ampia strategia del gruppo per esplorare le nuove tendenze di mercato, accaparrandosi quote di società attive nel settore della tecnologia e servizi emergenti.

E Isabel Marant

Isabel Marant, intanto, lancia il sito web Isabel Marant Vintage. Il servizio ha una doppia funzionalità. Da un lato consentirà ai clienti di restituire gli articoli usati in cambio di un buono sconto. La griffe, sottolinea Fashion United, valuterà poi ciò che può essere riparato e venduto. Dall’alto lato, il portale sarà utile per la distribuzione di capi e accessori in stock delle vecchie collezioni. Il ricavato del sito andrà all’Isabel Marant Endowment Fund per sostenere l’istruzione e l’artigianato delle donne nelle comunità indigene. (mv)

Immagini dal portale Cocoon

