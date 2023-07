Kering sborsa 1,7 miliardi di euro e si prende il 30% di Valentino. L’accordo prevede un’opzione per salire al 100% del capitale sociale della griffe controllata da Mayhoola entro il 2028. Questa la mossa di mercato di François-Henri Pinault, CEO di Kering, a caccia di prede fin da quando il rivale LVMH si è preso il gioielliere Tiffany. Rifiutata la proposta fatta a Richemont, Pinault ha trovato una valida alternativa. Anzi, validissima: l’intesa con Mayhoola, proprietario di Valentino. Kering ha dato la notizia contemporaneamente alla comunicazione dei dati semestrali. In crescita risicata il fatturato complessivo, ancora riflessivo quello di Gucci. Il che pone il colosso francese in una condizione di affanno rispetto ai competitor.

Kering si prende il 30% di Valentino

“La transazione fa parte di una più ampia partnership strategica tra Kering e Mayhoola, che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di Kering” si legge nella nota diffusa insieme ai dati semestrali. La griffe controllata dal fondo del Qatar Mayhoola ha registrato un fatturato di 1,4 miliardi di euro nel 2022, con un Ebitda di 350 milioni di euro. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2023, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia di concorrenza. “Sono molto lieto che Mayhoola abbia scelto Kering come partner per lo sviluppo di Valentino. Sono molto soddisfatto di questo primo passo nella nostra collaborazione con Mayhoola per lo sviluppo del marchio” è il commento di Pinault.

Gucci fatica ancora

Sul fronte dei dati semestrali, Kering ha affermato che i ricavi sono aumentati del 2% per un valore di 10,14 miliardi di euro. A cambi attuali Gucci ha perso l’1% dei ricavi, Saint Laurent ha guadagnato il 6% mentre Bottega Veneta è rimasta stabile. L’utile netto del gruppo è sceso del 10% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. (mv)

