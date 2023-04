“La moda italiana crescerà del +5% nel 2023: aspettiamoci M&A”

La moda uomo punta a superare il +5% nel 2023. Un anno in cui Antonio De Matteis, CEO di Kiton e neo presidente di Pitti, prevede nuove acquisizioni con l’obiettivo di rafforzare la filiera. E in tema di reclutamento del personale e ricambio generazionale manda un segnale ai suoi colleghi: “Da Kiton abbiamo creato la scuola di formazione 23 anni fa senza aspettare i finanziamenti pubblici”. Lo stesso De Matteis (in foto) auspica leggi per la difesa del made in Italy e anti-contraffazione.

Obiettivo: +5% nel 2023

“Il primo trimestre 2023 è stato molto positivo rispetto al 2022, anno in cui molte aziende avevano anche superato il 2019. I dati indicano al momento una crescita del 4-5% a fine anno per la moda uomo. Ma spero si possa fare di meglio”. Lo afferma a Milano Finanza De Matteis, che auspica un ulteriore miglioramento dell’andamento del settore, per arrivare a fine anno con una crescita più sostenuta. “Ci possiamo riuscire perché abbiamo le potenzialità per poterlo fare”. Il CEO di Kiton attende leggi capaci di agevolare questa crescita. Leggi sulle fonti energetiche, per la tutela del made in Italy e per combattere la contraffazione. “Noi imprenditori dobbiamo fare la nostra parte e non aspettare soltanto che il governo faccia la sua” ricorda De Matteis.

Nuove aggregazioni

De Matteis prevede che il 2023 sarà foriero di altre acquisizioni di filiera “perché oggi vendere non è facile e produrre è ancora più difficile, per cui la filiera sta diventando fondamentale per tutti quanti noi”. E a proposito di un polo del lusso italiano, rimarca come i francesi LVMH o Kering in realtà siano gruppi gestiti da una famiglia, con un leader che decide. “I gruppi in Italia sono possibili, però se a capo di questo gruppo c’è una sola persona che comanda come in Francia” conclude l’imprenditore napoletano. (mv)

